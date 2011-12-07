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Минниханов предложил устанавливать в новых домах зарядные станции для электромобилей

Такое решение приведёт татарстанцев к их покупке и позволит значительно снизить негативное воздействие на природу.

Президент РТ Рустам Минниханов предложил устанавливать в новых домах зарядные станции для электромобилей. Об этом пишет ИА «Татар-информ».

По словам главы республики, такое решение приведёт татарстанцев к их покупке и позволит значительно снизить негативное воздействие на природу. Поскольку «60-70% экологической нагрузки приходится на автомобильный транспорт».

Заседание Правительства РТ проходило в рамках республиканского нефтегазохимического форума в международном выставочном центре «Казань Экспо». В этом году мероприятие приурочено к 100-летию образования Татарской АССР. 

КВ
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