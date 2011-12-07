Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Татарстан вошел в топ-4 российских регионов по качеству жизни

Исследование построено на основе комплексного учета 70 показателей.

Татарстан вошел в топ-4 российских регионов по качеству жизни. Об этом пишут РИА Новости.

Возглавили региональный рейтинг по качеству жизни за 2019 год Москва, Петербург и Московская область. За ними следуют Татарстан, Белгородская область, Краснодарский край, Воронежская, Ленинградская и Калининградская области и Югра.

В составе замыкающей десятки последние места занимают Северная Осетия, Бурятия, Калмыкия, Ингушетия, республика Алтай, Курганская область, Забайкальский край, Еврейская автономная область, Карачаево-Черкесия и Тува.

Общими факторами, влияющими на это, стали невысокий уровень социально-экономического развития, отставание по доходам жителей и безработица.

Исследование РИА Новости построено на основе комплексного учета 70 показателей, фиксирующих фактическое состояние аспектов условий жизни и ситуации в социальной сфере. 

КВ
Лента новостей