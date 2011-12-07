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В Нурлате открылся свой конно-спортивный манеж

Конно-спортивный манеж круглогодичного использования предназначен для организации тренировок и проведения соревнований в этом виде спорта, кроме того, он будет выполнять функции оздоровительно-восстановительного отдыха детей.

На территории Нурлатского конного завода открыт конно-спортивный манеж. Объект построен в соответствии со всеми требованиями проектной документации, сообщает пресс-служба Инспекции Госстройнадзора Республики Татарстан.  

На площади одноэтажного здания объемом 1800 кв.метров расположен манеж с боевым полем размером 62 на 20 метров, а также трибуны для зрителей в количестве 161 человек и места для судей.

Конно-спортивный манеж круглогодичного использования предназначен для организации тренировок и проведения соревнований в этом виде спорта, кроме того, он будет выполнять функции оздоровительно-восстановительного отдыха детей.

 

 

 

 

 

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