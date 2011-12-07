Более 90 процентов услуг Пенсионного фонда в РТ можно получить в электронном виде

О активном внедрении современных информационных технологий в текущие процессы пенсионного обеспечения рассказал сегодня на брифинге в Доме Правительства РТ управляющий отделением ПФР по РТ Эдуард Вафин.«Более 90 процентов услуг Пенсионного фонда России, от уведомлений до назначения пенсий, представлены в электронном виде. Их можно получить, не покидая дома, – через личный кабинет на сайте ПФР или через портал государственных услуг. Те, кто работают, уже сейчас могут посмотреть число начисленных балов, посчитать будущую пенсию, подать заявление о ее начислении, управлять ее доставкой. Всего с начала текущего года были оказаны 1 млн 113 тыс. электронных услуг. Более 35 тыс. пенсий назначены удаленно», – пояснил Вафин.Управляющий отделением ПФР по РТ подчеркнул, что одной из стоящих сейчас перед фондом задач является полный переход на работу в электронном виде. Целый ряд программ по повышению компьютерной грамотности старшего поколения татарстанцев реализуется при поддержке фонда. А если у пенсионеров остаются вопросы, то специалисты колл-центра готовы на них ответить – достаточно просто позвонить.«Особое внимание мы уделяем качеству работы клиентской службы: принять граждан, грамотно их проконсультировать, определить право на наиболее выгодный вариант пенсионного обеспечения, оказать помощь в получении необходимых документов, своевременно назначить, проиндексировать и выплатить пенсии», – особо подчеркнул Вафин.