Послание Президента Госсовету РТ: наша сила - во взаимодействии общественных организаций и органов власти

- Оглашение ежегодного послания Президента РТ Госсовету - важный инструмент взаимодействия власти и общества. В нем Президент Татарстана рассказал об основных достижениях и вопросах, которые решались в минувшем году, и обозначил стратегические задачи на следующий год. Тем более что совсем скоро на сессии Госсовета РТ будет утверждаться бюджет республики, и это очень важно. С моей точки зрения, также важно, что Президент сказал о развитии и взаимодействии общественных организаций и властных структур, республиканских органов власти, Общественной палаты, были упомянуты общественные советы министерств, ведомств и муниципалитетов. В своем выступлении Президент остановился и на решении коррупционных вопросов. Эта тема не нова, возникает ежегодно. Ведь человек не рождается коррупционером. Власть борется с последствиями коррупции силовыми методами, а задача общественности и Общественной палаты - в том числе создавать такую среду, чтобы человек не ставил свои интересы выше остальных и совершать коррупционные действия ему было бы стыдно и невозможно. - Это послание отличается детальностью. Президент РТ ясно дал понять, что в этом году в приоритете обустройство инфраструктуры, обеспечивающей жизнедеятельность жителей республики, а также развитие условий по совершенствованию культурно-нравственных ценностей в Татарстане. В предыдущие годы послание носило технологический характер, ставя конкретные задачи, которые необходимо было выполнить за год. Послание этого года характеризуется как комплекс стратегических шагов. Мы ведь прекрасно понимаем, что развитие культурных ориентиров и ценностей - это задачи не одного года, но они будут определять жизнь татарстанцев в последующем. Крайне важно, что одна из ключевых задач в послании направлена на дальнейшее партнерство с Общественной палатой Республики Татарстан. В свою очередь в послании нашли отражение задачи и предложения, которые были озвучены ранее представителями Общественной палаты РТ. Немаловажным является тот факт, что в послании закрепилось такое понятие, как общественный контроль. А мы помним, насколько некоторые ведомства противились расширению данной процедуры. В обращении был четко обозначен стратегический вектор по развитию татарского языка. Президент подчеркнул: татарский язык - неотъемлемая часть развития татарского сегмента общества, а также национальная стратегия, определяющая множество аспектов нашей жизни. И поэтому государственная национальная политика должна содержать целый комплекс мероприятий, связанных с развитием этноса и многообразием национальностей на территории РФ. - Послание, на мой взгляд, было сбалансированным, содержащим четкие ориентиры на науку, образование. А если Президент РТ обратил внимание на эти сферы, это значит, что они будут поддерживаться. Очень четко прозвучал вопрос взаимодействия между образованием, наукой и не только органами власти, но и индустриальными предприятиями. И это понятно: все мы идем одной упряжкой, от слаженности работы зависит эффективность подготовки кадров. Следующий год объявлен Годом рабочих профессий, и надо сказать, что наш университет активно поддерживает это направление. Так, недавно наш студент получил золото EuroSkills в области инженерного дизайна. Вопреки сложившемуся мнению, рабочие профессии - это компетенция не только среднего профессионального образования, но и вузов. Одно дело - готовить инженеров по книжкам, другое - если бакалавр или магистр может по своей специальности работать и головой, и руками. Естественно, он приобретает больше опыта. - В вопросе об увеличении продолжительности жизни населения, озвученном Президентом Рустамом Миннихановым, лежат научная, исследовательская и лечебная база в рамках программы развития медицинской науки, которая стремительно развивается. У нас три медицинских вуза, НИИ - это площадка для развития медицины, чтобы средняя продолжительность жизни татарстанцев стала больше 80 лет. И это реальная задача.