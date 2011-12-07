На заседании ТОСЭР согласовали шесть инвестиционных проектов

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин провел заседание комиссий по рассмотрению заявок на территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР), на котором согласовали шесть инвестиционных проектов. Об этом сообщили пресс-служба Президента РТ.

Из шести инвестиционных проектов 5 представлено из Набережных Челнов и 1 из Зеленодольска. Общий объем инвестиций составит 7,3 млрд рублей, также появится 8 тыс. рабочих мест, отметили в пресс-службе.

Для ТОСЭР «Зеленодольск» одобрили проект строительства складского комплекса компании Wildberries.

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