В России поставили рекорд по покупке новых Iphone 13

За первую неделю продаж россияне купили рекордное число новых iPhone среди всех поколений смартфонов от Apple. Об этом сообщил директор по продуктам и аналитике oneFactor Максим Воеводский.

За первую неделю в сетях российских мобильных операторов было зарегистрировано 93 тыс. iPhone 13 разных модификаций, что составляет на данный момент около 0,08% от числа всех смартфонов в России, отметил Воеводский.

По данным компании, после первой недели продаж в годы выпуска соответствующих моделей в сетях операторов было зарегистрировано 67 тыс. iPhone 11, 29 тыс. iPhone X, 41 тыс. iPhone 8 и 67 тыс. iPhone 7.

Ранее "Казанские ведомости" сообщали, что продажа новый iPhone в России началась с 24 сентября.