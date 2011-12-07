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В России поставили рекорд по покупке новых Iphone 13

В сетях мобильных операторов было зарегистрировано 93 тыс. смартфонов Apple.

За первую неделю продаж россияне купили рекордное число новых iPhone среди всех поколений смартфонов от Apple. Об этом сообщил директор по продуктам и аналитике oneFactor Максим Воеводский.

За первую неделю в сетях российских мобильных операторов было зарегистрировано 93 тыс. iPhone 13 разных модификаций, что составляет на данный момент около 0,08% от числа всех смартфонов в России, отметил Воеводский.

По данным компании, после первой недели продаж в годы выпуска соответствующих моделей в сетях операторов было зарегистрировано 67 тыс. iPhone 11, 29 тыс. iPhone X, 41 тыс. iPhone 8 и 67 тыс. iPhone 7.

Ранее "Казанские ведомости" сообщали, что продажа новый iPhone в России началась с 24 сентября.

КВ
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