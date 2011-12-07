В Казани с мебельной компании взыскали 300 тыс. рублей за срыв поставки кухонного гарнитура

Московский суд Казани взыскал с мебельной компании «Уют в доме» 300 тысяч рублей за недоставленный кухонный гарнитур. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по Татарстану.

Потребитель заключил договор с компанией в декабре прошлого года на сумму 109 тыс. рублей. Он оплатил полную стоимость переводом на карту, но продавец не выполнил обязательства полностью.

Покупатель обратился в суд, где постановили взыскать с компании стоимость товара на сумму 94 тыс. рублей, неустойку — 94 тыс. рублей и моральную компенсацию в размере 5 тыс. рублей. Также штраф на сумму 96,5 тыс. рублей за невыполнение требований в добровольном порядке.

Ранее "Казанские ведомости" сообщали, что автор песни «Владимир Путин — молодец» взыскал с Моргенштерна 50 тыс. рублей.