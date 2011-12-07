В соседней Чувашии ввели QR-коды для посещения массовых мероприятий и заведений

В республике Чувашия ввели QR-коды для посещения культурных мероприятий и заведений общепита из-за роста заболеваемости коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе главы региона.

«С 10 октября использование QR-кодов станет обязательным. Приложение для организации посещения с использованием QR-кодов будет доступно с 6 октября», — говорится в сообщении.

Такие колы получат вакцинированные жители или те, которые имеют справку о количестве антител или переболели COVID-19 в последние полгода.

Ранее "Казанские ведомости" сообщали, что в Татарстане планируют ввести обязательные QR-коды для посещения массовых мероприятий.

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