В Татарстане построили более 2 млн кв.м жилья

В Татарстане на сегодняшний день построили 2 млн 210 тыс. квадратных метров жилья. Об этом на совещании в Доме правительства РТ сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин.

«Это составляет 83% от плана текущего года и на 8% выше прошлогодних показателей» — отметил он.

Всего в Татарстане сдали 90 многоквартирных домов при годовом плане 161 дом.

Ранее "Казанские ведомости" сообщали, что в Казани впервые с начала года снизилась стоимость квартир.