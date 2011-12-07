Жители Челнов пожаловались на рост цен на продукты

Жители Набережных Челнов возмутились ростом цен на продукты, она увеличилась на 5%. Эту проблему челнинцы подняли в социальной сети «ВКонтакте».

«С 2014 года зарплата не изменилась в большую сторону, а цены выросли в два-три раза», — отметил автор публикации.

Многие пользователи согласились с анонимным пользователем и добавили, что «скоро ещё и не такое будет, готовьтесь».

«Металлы за год на мировом рынке выросли в цене вдвое, газ — в 4 раза, уголь — в 3 раза, нефть — к 80 долларам подошла. Все это отражается и на других продуктах», — объяснил рост цен пользователь Марсель Марданов.

Ранее "Казанские ведомости" сообщали, что татарстанцев предупредили о росте оплаты за ЖКХ.