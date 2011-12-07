Рубрики
Редакция
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Жители Челнов пожаловались на рост цен на продукты

Пользователи соцсетей возмутились ценами на продукты в магазинах города.

Жители Набережных Челнов возмутились ростом цен на продукты, она увеличилась на 5%. Эту проблему челнинцы подняли в социальной сети «ВКонтакте».

«С 2014 года зарплата не изменилась в большую сторону, а цены выросли в два-три раза», — отметил автор публикации.

Многие пользователи согласились с анонимным пользователем и добавили, что «скоро ещё и не такое будет, готовьтесь».

«Металлы за год на мировом рынке выросли в цене вдвое, газ — в 4 раза, уголь — в 3 раза, нефть — к 80 долларам подошла. Все это отражается и на других продуктах», — объяснил рост цен пользователь Марсель Марданов.

Ранее "Казанские ведомости" сообщали, что татарстанцев предупредили о росте оплаты за ЖКХ.

КВ
Лента новостей