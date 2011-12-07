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Жители Казани пожаловались на яркую подсветку медиафасада

Реклама мешает жильцам нормально спать.

Жители Казани пожаловались на чрезмерно яркую подсветку медиафасада многоэтажного дома на улице Ершова. С этой проблемой они обратились в Народный контроль.

Реклама на торце дома пульсирует и ослепляет, поэтому жильцы не могут нормально спать.

На жалобу казанцев откликнулись местные власти. Владельцев экрана заставили снизить яркость до 10% максимума, но проблема снова вернулась, отмечают жители.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что жители Набережных Челнов на владельцев, которые сдают свои квартиры на сутки.

КВ
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