«Останется только ТНВ»: грядет телевизионная революция!

Государство перестанет субсидировать телевизионные каналы по распространению сигнала в городах с населением менее 100 тыс. человек. Это касается обязательных общедоступных каналов: Первый канал, «Россия 1», «Матч ТВ», НТВ, «Культура», «Карусель» и др.При этом на сегодняшний день только 70% россиян имеют оборудование для просмотра цифрового телевидения. А что же будет со зрителями небольших городов и поселков, среди которых, как можно логично предположить, обладателей современной техники еще меньше, чем в среднем по стране? Выход для них один — докупать дополнительное оборудование. Если у вас телевизор из прошлого века, цифровой сигнал можно будет получить с помощью новой антенны и приставки.Однако никакие ветра телевизионной революции не коснутся зрителей телеканала «Новый Век»: вещание на привычной кнопке продолжится и после 1 января 2019 года. Подробнее об этом рассказал заместитель технического директора по ТВ — главный инженер Телерадиокомпании «Новый Век» Сергей Петров.— Сергей Владимирович, возникнут ли у зрителей ТНВ трудности с просмотром любимого канала после перехода российского телевидения на цифру? Нужно ли будет что-то докупать, домонтировать какое-то оборудование?— С 2019 г. Минсвязи прекращает финансировать федеральные каналы. Между тем, по всей России (в том числе, и на территории Татарстана) есть аналоговые передатчики центральных каналов. Согласно нововведениям, в регионах с населением до 100 тыс. человек эти передатчики будут отключены. Федеральные каналы с экранов исчезнут, останется только ТНВ: все передатчики ТНВ, которые работали в Татарстане, остаются и продолжат свою работу. В приеме телеканала «Новый Век» ничего не изменится.Хочу отметить, что наше вещание происходит и в цифре, и в HD (это, в частности, возможно в Казани, пока — в тестовом режиме).— А если у зрителя стоит обычная «рогатая» телеантенна, он сможет ловить канал?— Частота нашего канала не изменится, следовательно — у кого ловился сигнал на такую антенну, так и будет ловиться. Другое дело, что где-тов районах, в глубинке, есть места, где «рогатые» антенны просто бессильны… Но отсутствие сигнала в этом случае не связано с изменениями в вещании. Для хорошего приема сигнала в таких местах просто нужно иметь дециметровую антенну.— Объясните, пожалуйста, что произойдет, когда будет отключено аналоговое вещание?— У тех зрителей, у которых телевизоры не оснащены аппаратурой, способной принимать «цифру» (речь идет о старых моделях — последние поколения телевизоров изначально имеют такую возможность), просто исчезнут с экрана федеральные каналы — «1 канал», «Россия-24» и остальные. Чтобы ловить их, придется докупать дополнительную приставку. Однако у ТНВ вещание не прекратится, и у наших зрителей по-прежнему останется возможность смотреть телеканал «Новый Век» без всяких дополнительных приставок, на привычной кнопке!