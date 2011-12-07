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Данила Новиков из Татарстана стал финалистом шоу «Ты – супер!»

15-летний житель Мензелинска исполнил песню Димы Билана «Держи!».

Данила Новиков из Татарстана прошел в финал шоу «Ты — супер!». Мальчик исполнил композицию Димы Билана «Держи!».

«В твоем исполнении качало не меньше, чем от Димы Билана», — прокомментировал  выступление 15-летнего Данилы Игорь Крутой.

А Диана Арбенина призналась, что является фанаткой юного татарстанца.

«Так щедро с нами делишься своей энергией. Спасибо тебе за это огромное! Это та эмоция, с которой я хочу уходить с концерта. И мне бы очень хотелось, чтобы с такой эмоцией люди уходили с моих концертов», — отметила певица Елка. 

КВ
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