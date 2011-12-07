Миндортранс РТ предупредил казанцев о приостановлении движения маршрута из ЖК «Салават Купере» до станции Юдино

Миндортранс РТ предупредил казанцев об изменении графика работы автобуса, следующего по маршруту из ЖК «Салават Купере» до станции Юдино.

Сообщается, что 4 и 6 ноября в дни праздников движение автобуса будет приостановлено. В остальные же дни, кроме выходных, транспорт курсирует в обычном режиме.

Расписание автобуса согласовано с расписанием пригородных поездов по станции Юдино.

Из ЖК «Радужный» автобус выезжает 6.17, 8.10, 9.35, 12.55, 14.15 и 16.10. Обратно из Юдино он отправляется в 7.05, 9.00, 12.15, 13.35 и 15.10.