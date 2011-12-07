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Миндортранс РТ предупредил казанцев о приостановлении движения маршрута из ЖК «Салават Купере» до станции Юдино

График работы общественного транспорта изменится на 4 и 6 ноября.

Миндортранс РТ предупредил казанцев об изменении графика работы автобуса, следующего по маршруту из ЖК «Салават Купере» до станции Юдино.

Сообщается, что 4 и 6 ноября в дни праздников движение автобуса будет приостановлено. В остальные же дни, кроме выходных, транспорт курсирует в обычном режиме.

Расписание автобуса согласовано с расписанием пригородных поездов по станции Юдино.

Из ЖК «Радужный» автобус выезжает 6.17, 8.10, 9.35, 12.55, 14.15 и 16.10. Обратно из Юдино он отправляется в 7.05, 9.00, 12.15, 13.35 и 15.10.

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