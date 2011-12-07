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В Челнах рассказали, на каких предприятиях есть заболевшие COVID-19

Заболевшие есть в инфекционной больнице, горбольнице №5, БСМП, блоке закупок и гендирекции автосборочного завода ПАО КАМАЗ, Челны-хлеб и одной аптеке.

В Набережных Челнах заболевшие коронавирусом выявлены в инфекционной больнице, горбольнице № 5, БСМП, блоке закупок и гендирекции автосборочного завода ПАО КАМАЗ, а также на предприятии «Челны-хлеб» и в одной аптеке.

Мэр города Наиль Магдеев поручил обратить внимание Роспотребнадзора на проверку трудовых коллективов.

«Прошу вас отслеживать ситуацию ежедневно. Все мы немного расслабились. Масочный режим, замер температуры — все это должно соблюдаться», — заметил Магдеев. 

КВ
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