В Челнах рассказали, на каких предприятиях есть заболевшие COVID-19

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В Набережных Челнах заболевшие коронавирусом выявлены в инфекционной больнице, горбольнице № 5, БСМП, блоке закупок и гендирекции автосборочного завода ПАО КАМАЗ, а также на предприятии «Челны-хлеб» и в одной аптеке.
Мэр города Наиль Магдеев поручил обратить внимание Роспотребнадзора на проверку трудовых коллективов.
«Прошу вас отслеживать ситуацию ежедневно. Все мы немного расслабились. Масочный режим, замер температуры — все это должно соблюдаться», — заметил Магдеев.