В Челнах рассказали, на каких предприятиях есть заболевшие COVID-19

В Набережных Челнах заболевшие коронавирусом выявлены в инфекционной больнице, горбольнице № 5, БСМП, блоке закупок и гендирекции автосборочного завода ПАО КАМАЗ, а также на предприятии «Челны-хлеб» и в одной аптеке.

Мэр города Наиль Магдеев поручил обратить внимание Роспотребнадзора на проверку трудовых коллективов.

«Прошу вас отслеживать ситуацию ежедневно. Все мы немного расслабились. Масочный режим, замер температуры — все это должно соблюдаться», — заметил Магдеев.