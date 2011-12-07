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Учителя и работники Роспотребнадзора из РТ получат тестовую партию вакцины от COVID-19

Всего группа состоит из 650 добровольцев.

Учителя и работники Роспотребнадзора из РТ получат тестовую партию вакцины от COVID-19.

Как сообщила пресс-секретарь Управления Роспотребнадзора по РТ Миляуша Замалиева, всего группа состоит из 650 добровольцев, входящих в группы риска. Они же являются участниками исследования среди 4 тыс. граждан из пяти субъектов РФ. Речь идет о сотрудниках сферы образования и системы Роспотребнадзора, поскольку те работают в очагах распространения инфекции.

Отмечается, что главное отличие второй вакцины «ЭпиВакКорона», зарегистрированной в России 14 октября, заключается в наличии фрагментов вируса, то есть в синтетических пептидных антигенах. Вызывая иммунную реакцию, препарат помогает дальнейшему развитию иммунитета.  

КВ
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