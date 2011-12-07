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Казанец спас ребенка от стаи бездомных собак

Собаки напали на ребенка ночью на ул. Джаудата Файзи.

Казанец спас ребенка от стаи бездомных собак, сообщает Telegram-канал Mash Iptash. Инцидент произошел на улице Джаудата Файзи в темное время суток.

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