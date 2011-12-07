Муфтий РТ поднял флаг республики на Эльбрусе

Муфтий РТ Камиль хазрат Самигуллин поднял флаг Татарстана на Эльбрусе. Восхождение на гору он совершил в рамках зимних сборов по джиу-джитсу, сообщил он на своей странице в Instagram.

«В эти дни я нахожусь на зимних спортивных сборах российских джитсеров. Проходим по две тренировки в день, где совершенствуем свои бойцовские навыки вместе с чемпионом России по джиу-джитсу Даудом Адаевым», — пояснил председатель ДУМ РТ.

Он также уточнил, что преодоленная им высота — максимальный уровень подъема в зимнее время. Самая высокая точка Эльбруса находится на отметки 5642 метра.