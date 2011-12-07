СК РТ проверит информацию о пьяном мужчине, напавшем на врачей

СК РТ проверит информацию о дебошире, напавшем на врачей РКБ в Казани, сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее сообщалось о том, что пьяный мужчина обратился в РКБ с травмой головы и поругался с врачами. Он разбил монитор на стойке регистрации и стал с кулаками нападать на медперсонал. По вызову «тревожной кнопки» прибыли росгвардецы и задержали нарушителя.

Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. Назначена доследственная проверка.