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СК РТ проверит информацию о пьяном мужчине, напавшем на врачей

Дебошир разбил монитор на стойке медрегистратора в РКБ.

СК РТ проверит информацию о дебошире, напавшем на врачей РКБ в Казани, сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее сообщалось о том, что пьяный мужчина обратился в РКБ с травмой головы и поругался с врачами. Он разбил монитор на стойке регистрации и стал с кулаками нападать на медперсонал. По вызову «тревожной кнопки» прибыли росгвардецы и задержали нарушителя.

Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. Назначена доследственная проверка. 

КВ
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