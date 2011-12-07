Сохранность архивов - залог обеспечения права человека на достойную пенсию

— Документы по личному составу — это основной источник, подтверждающий конституционное право гражданина на пенсионное обеспечение, льготы. Организации различных форм собственности и индивидуальные предприниматели обязаны обеспечивать сохранность архивных документов, в том числе документов по личному составу. А в случае ликвидации своей организации обязаны сдать документы по личному составу в государственный или муниципальный архивы.

Однако до архивов доходят документы далеко не всех ликвидированных организаций. Например, по данным налоговых органов, только за последние четыре года прекратили свою деятельность 8688 юридических лиц, а поступили на хранение в архивы документы всего от 1057 ликвидированных организаций. Это только 11,5% юридических лиц. Поэтому многим заявителям, которые обращаются к нам за справками для подтверждения трудового стажа и заработной платы, мы вынуждены отвечать, что документы в архив не поступали.

Сложившаяся ситуация влечет за собой нарушение прав граждан на качественное пенсионное обеспечение. Поэтому по инициативе Госкомитета РТ по архивному делу ужесточили наказание за несоблюдение правил хранения, комплектования, учета или использования архивных документов. Штрафы за нарушение правил и сроков хранения документов в организациях увеличены в 10 раз. Хочу подчеркнуть: у нас нет цели усложнить процедуру государственной регистрации ликвидации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Наше внимание обращено на граждан, которые по независящим от них причинам не могут подтвердить свое право на пенсию, — отметила Гульнара Габдрахманова.

Одна из важных задач, которая стоит перед Госархивом РТ на 2021 год, — дальнейшее развитие государственной информационной системы республики (ЕАИС) в сфере архивного дела. Также в 2021 году продолжится работа по созданию уникального генеалогического портала «Ядкяр» («Память»).

Как рассказала Гульнара Габдрахманова, эта работа очень сложная, трудоемкая. Уже оцифрована и проиндексирована архивная информация о 12 деревнях Татарстана, на что было потрачено много времени. Также продолжаются разработки интеллектуальной системы, которая сама внутри платформы «Ядкяр» создает родословное древо по введенным данным. Пока портал действует в закрытом режиме. В тестовом режиме планируется открыть его через три года, потому что необходимо оцифровать и проиндексировать еще более 11 миллионов архивных документов.

Кстати

В рамках празднования 100-летия образования Татарской АССР в архивный фонд республики поступила богатейшая коллекция документов о том, как Татарстан отмечал этот знаменательный юбилей. В архивы принято более 14 тысяч единиц хранения фото- и видеодокументов, планов, сценариев праздничных мероприятий и других материалов.