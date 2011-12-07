Татарстан стал лидером среди российских регионов по обновлению парка сельхозтехники в лизинг

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Татарстан в рейтинге Росагролизинга среди регионов России по обновлению парка сельхозтехники в лизинг, сообщает пресс-служба минсельхозпрода РТ.
«Колоссальный рост произошел за год. В 2019 году в региональном рейтинге Росагролизинга Татарстан занимал лишь 10-е место по сумме инвестиционных затрат и количеству приобретенной техники. Больше всего техники, 911 единиц, поставлено малым и средним формам хозяйствования», — сказано в тексте сообщения.
Всего в этом году аграрии РТ закупили 1058 новых сельхозмашин на сумму 4,1 млрд рублей.
В новом году республика планирует наращивать объемы обновления сельхоз парка в рамках программы льготного лизинга.