Татарстан стал лидером среди российских регионов по обновлению парка сельхозтехники в лизинг

Татарстан в рейтинге Росагролизинга среди регионов России по обновлению парка сельхозтехники в лизинг, сообщает пресс-служба минсельхозпрода РТ.

«Колоссальный рост произошел за год. В 2019 году в региональном рейтинге Росагролизинга Татарстан занимал лишь 10-е место по сумме инвестиционных затрат и количеству приобретенной техники. Больше всего техники, 911 единиц, поставлено малым и средним формам хозяйствования», — сказано в тексте сообщения.

Всего в этом году аграрии РТ закупили 1058 новых сельхозмашин на сумму 4,1 млрд рублей.

В новом году республика планирует наращивать объемы обновления сельхоз парка в рамках программы льготного лизинга.