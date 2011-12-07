Татарстанские фермеры охотно пользуются лизингом сельскохозяйственной техники

Республика Татарстан завоевала звание лидера среди регионов РФ по обновлению парка сельскохозяйственной техники. Больше всего автомобилей по льготному лизингу в минувшем году было куплено малыми и средними сельхозпредприятиями. Об этом рассказала пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия РТ.

В течение года произошел масштабный скачок. «В 2019 году в региональном рейтинге Росагролизинга республика занимала только 10-е место по сумме инвестиционных затрат и числу приобретенной техники», — подчеркнули представители органа государственного управления.

Итоговая сумма инвестиционных затрат Росагролизинга в агрокомплекс РТ в минувшем году равнялась 4,1 млрд рублей. Республика обзавелась свыше 1 тысячи новых сельхозмашин, в числе которых более 115 комбайнов и почти 200 тракторов.

Ожидается, что в наступившем 2021 году Татарстан увеличит объемы обновления парка сельхозтехники посредством долгосрочной аренды с возможностью дальнейшего выкупа.