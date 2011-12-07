Татарстан остается одним из самых читающих регионов России

«Татарстан по-прежнему остается одним из читающих регионов России. Насыщенность периодическими печатными изданиями в республике составляет 273 экземпляра на тысячу жителей. По Российской Федерации этот показатель составляет 110 экземпляров на тысячу», - сказал Зарипов. По данным «Татарстан почтасы», общий подписной тираж на центральные, республиканские и местные издания на первое полугодие 2019 года превысил 1 млн экземпляров. По данным Роскомнадзора, на январь 2019 года зарегистрировано 925 средств массовой информации, редакции которых располагаются на территории республики. В Татарстане открыты корпункты четырех федеральных телеканалов, региональные представительства пяти информационных агентств, четырех федеральных печатных изданий, передает ИА «Татар-информ».Айрат Зарипов также отметил, что в Татарстане растут тиражи детских, молодежных и образовательных изданий. Востребованность газет и журналов во многом объясняется работой редакций по привлечению целевой аудитории. По словам руководителя Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям, печатные издания, выходящие в Татарстане на национальных языках, должны сохранить свою самобытность и связь с аудиторией, поскольку они необходимы проживающим в республике народам. В республике зарегистрировано 524 печатных средства массовой информации, они издаются на русском, татарском, чувашском и удмуртском языках.