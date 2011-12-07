Аграриям РТ доступны льготные инвестиционные кредиты от 1% до 5% годовых

Сельхозпредприятия РТ смогут получить льготные инвестиционные кредиты от 1% до 5% годовых на оцифровку агропредприятий и закупку оборудования для маркировки, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

«Теперь инвестиционные кредиты на льготных условиях можно получить на приобретение и дооснащение сельхозтехники системами автоматического вождения, точечного внесения удобрений, семян и средств защиты растений», — уточнили в ведомстве.

Также льготные кредиты можно будет потратить на строительство базовых станций, приобретение и установку коммуникационного оборудования для развития инфраструктуры точного земледелия, на покупку и внедрение программных продуктов, техники и оборудования и подключение интернета.