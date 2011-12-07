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Глава Альметьевского района прошел второй этап вакцинирования «Спутником V»

Вторая доза вакцины от коронавируса вводится на 21-й день после первой прививки.

Глава Альметьевского района Тимур Нагуманов прошел второй этап вакцинирования от коронавируса «Спутником V». О своих ощущениях после процедуры он рассказал в ходе прямого эфира в Instagram.

«Чувствую себя великолепно, никаких осложнений не было. Один раз, как я уже говорил, после первой прививки, на следующую ночь у меня была небольшая слабость без температуры, пропотел, и потом полдня чувствовал легкое недомогание, но без температуры, без какой-либо боли. Больше никаких отклонений не было», — рассказал Нагуманов.

Он также отметил, что в Альметьевском районе от коронавируса привились уже более 700 человек. Все они чувствуют себя хорошо.

КВ
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