Глава Альметьевского района прошел второй этап вакцинирования «Спутником V»

Глава Альметьевского района Тимур Нагуманов прошел второй этап вакцинирования от коронавируса «Спутником V». О своих ощущениях после процедуры он рассказал в ходе прямого эфира в Instagram.

«Чувствую себя великолепно, никаких осложнений не было. Один раз, как я уже говорил, после первой прививки, на следующую ночь у меня была небольшая слабость без температуры, пропотел, и потом полдня чувствовал легкое недомогание, но без температуры, без какой-либо боли. Больше никаких отклонений не было», — рассказал Нагуманов.

Он также отметил, что в Альметьевском районе от коронавируса привились уже более 700 человек. Все они чувствуют себя хорошо.