Главред «Казанских ведомостей» выступила с предложением сформировать моду на чтение

Главный редактор «Казанских ведомостей» Венера Якупова предложила ввести моду на чтение в Год родных языков. Об этом она заявила в ходе итогового совещания РА по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа».

«На наших глазах разрушаются каналы распространения прессы, исчезают киоски. Что нужно предпринять, чтобы улучшить распространение в этой отрасли? В Татарстане должны быть современные сети распространения печатной продукции», — сказала Якупова.

Она также заметила потребность людей в «информации с бумаги». И напомнила, что в ряде стран уже существуют более 25 форм поддержки чтения.