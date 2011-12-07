«Идел-пресс» нарастил объемы выпускаемой продукции, несмотря на пандемию

В 2020 году объем выпускаемой продукции «Идел-пресс» вырос на 14%, несмотря на пандемию. Такие данные представил руководитель АО «Татмедиа» Айдар Салимгараев.

«Безусловно, удар пандемии по полиграфическо-издательскому блоку был наиболее заметным: продажи книг из-за введенных ограничений рухнули. Это было видно на примере лидера индустрии — полиграфического комплекса „Идел-пресс“. Тиражи изданий упали в разы», — отметил Салимгараев.

Чтобы сохранить объемы производства, полиграфический комплекс увеличил количество заказов и выполняло подряды более высокого уровня сложности. Данные меры позволили закончить 2020 год с ростом объема выпущенной продукции.

Также отмечается рост инвестиций в более технологичное оборудование. Также выросли требования к кадрам.