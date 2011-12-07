Исполком Тукаевского района ищет подрядчика для отлова собак

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Власти Тукаевского района РТ ищут подрядчика для бездомных животных. Соответствующая информация появилась на портале госзакупок РТ.
Согласно документу, отлов животных проводится для предупреждения возникновения эпидемий, эпизоотий и (или) иных чрезвычайных ситуаций, связанных с распространением заразных болезней, общих для человека и животных. От подрядчика зависит отлов животных и доставка их в приют, а затем возвращение на место обитания здоровых животных.
Также подрядчик должен будет заниматься вакцинацией, дегельминтизацией и дезинсекцией, а в случаях неизлечимой болезни или неизлечимых последствий травмы — усыплением животных и утилизацией трупов.
На эти цели исполком планирует выделить 400 тыс. рублей.