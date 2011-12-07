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Исполком Тукаевского района ищет подрядчика для отлова собак

На отлов бездомных животных планируют потратить 400 тыс. рублей.

Власти Тукаевского района РТ ищут подрядчика для бездомных животных. Соответствующая информация появилась на портале госзакупок РТ.

Согласно документу, отлов животных проводится для предупреждения возникновения эпидемий, эпизоотий и (или) иных чрезвычайных ситуаций, связанных с распространением заразных болезней, общих для человека и животных. От подрядчика зависит отлов животных и доставка их в приют, а затем возвращение на место обитания здоровых животных.

Также подрядчик должен будет заниматься вакцинацией, дегельминтизацией и дезинсекцией, а в случаях неизлечимой болезни или неизлечимых последствий травмы — усыплением животных и утилизацией трупов.

На эти цели исполком планирует выделить 400 тыс. рублей. 

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