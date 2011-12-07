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Квартирных краж в Казани стало меньше, а киберпреступников – больше

В 2020 году в Казани увеличилось число преступлений, совершенных с использованием современных телекоммуникационных технологий, но зато снизилось количество грабежей, угонов автомобилей и краж из квартир.

Об этих изменениях в предпочтениях преступников доложил в ходе заседания комиссии Казанской городской Думы по вопросам законности, правопорядка и местному самоуправлению начальник Управления МВД России по Казани Александр Мищихин. 

— Более 40% от всех преступлений совершены с использованием сотовой связи и интернета, их количество планомерно растет из года в год. За 2020 год раскрыто 524 мошенничества с использованием сотовой связи и интернета, — сообщил глава казанского Управления МВД. Он отметил при этом, что раскрытие таких правонарушений требует больше времени и больше задействованных сотрудников полиции.  

КВ
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