Квартирных краж в Казани стало меньше, а киберпреступников – больше

Об этих изменениях в предпочтениях преступников доложил в ходе заседания комиссии Казанской городской Думы по вопросам законности, правопорядка и местному самоуправлению начальник Управления МВД России по Казани Александр Мищихин.

— Более 40% от всех преступлений совершены с использованием сотовой связи и интернета, их количество планомерно растет из года в год. За 2020 год раскрыто 524 мошенничества с использованием сотовой связи и интернета, — сообщил глава казанского Управления МВД. Он отметил при этом, что раскрытие таких правонарушений требует больше времени и больше задействованных сотрудников полиции.