Приоритетом «Татмедиа» станет развитие СМИ на национальных языках

Одной из приоритетных задач «Татмедиа» является развитие и сохранение СМИ на национальных языках, сообщил руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям Айдар Салимгараев.

«Еще одна важная задача — развитие СМИ на национальных языках. Это сохранение газет на чувашском, удмуртском и прессы на татарском языке, которая выходит в республике и за его пределами в разных регионах», — заметил он.

По словам Салимгараева, медиа на национальных языках для представителей разных национальностей по всей России позволяют чувствовать свою причастность к культуре и традициям, а также связь с исторической родиной.