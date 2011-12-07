Роспотребнадзор РТ просит наказать Татарский театр оперы и балета за нарушение антиковидных мер

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Роспотребнадзор РТ в декабре прошлого года направил в Вахитовский суд протокол о нарушении антиковидных мер в Татарском театре оперы и балета, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
«По факту несоблюдения мер профилактики COVID-19 при проведении мероприятий управлением Роспотребнадзора по РТ составлен протокол в отношении ответственного должностного лица театра оперы и балета и направлен в суд для рассмотрения. Места были заполнены без учета социальной дистанции», — рассказали в Роспотребнадзоре РТ.
Ведомство просит наказать ответственное должностное лицо за нарушение требований Роспотребнадзора.