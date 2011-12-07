Рубрики
Редакция
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Роспотребнадзор РТ просит наказать Татарский театр оперы и балета за нарушение антиковидных мер

В театре места были заполнены без учета социальной дистанции.

Роспотребнадзор РТ в декабре прошлого года направил в Вахитовский суд протокол о нарушении антиковидных мер в Татарском театре оперы и балета, сообщили в  пресс-службе Роспотребнадзора.

«По факту несоблюдения мер профилактики COVID-19 при проведении мероприятий управлением Роспотребнадзора по РТ составлен протокол в отношении ответственного должностного лица театра оперы и балета и направлен в суд для рассмотрения. Места были заполнены без учета социальной дистанции», — рассказали в Роспотребнадзоре РТ.

Ведомство просит наказать ответственное должностное лицо за нарушение требований Роспотребнадзора.

 

КВ
Лента новостей