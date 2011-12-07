Роспотребнадзор РТ: «Снятие коронавирусных ограничений не планируется до конца марта»

В Татарстане не планируют снимать коронавирусные ограничения до конца марта, сообщила замруководителя Роспотребнадзора РТ Любовь Авдонина.

«Масочный режим и те ограничения, которые сейчас есть, будут сохраняться минимум до конца эпидемического сезона по гриппу и ОРВИ. Он зависит от ряда факторов. В некоторые года мы наблюдали подъем заболеваемости и в конце февраля, и в начале марта. Поэтому мы себе ставим планку до конца марта смотреть на развитие ситуации. Тогда и будем думать о снятии ограничений», — сказала спикер.

Она также напомнила, что многие жесткие ограничения уже отменены. На сегодняшний день жители РТ обязаны соблюдать масочный режим и социальную дистанцию, также остался запрет на работу некоторых заведений ночью.

По словам Авдониной, снижению темпа заболеваемости поспособствует вакцинация. Как только у 60% населения появятся антитела, инфекция станет управляемой.