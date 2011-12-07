Сафаров: «Важно сохранить печатную периодическую продукцию, выпускаемую в РТ»

В Татарстане необходимо сохранить печатную периодику, считает руководитель Аппарата Президента РТ Асгат Сафаров. Об этом он заявил в ходе расширенного заседания Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа».

«В современных условиях в обществе актуален запрос на потребление информации в удобных и востребованных форматах. Поэтому важно сохранить печатную периодическую продукцию, выпускаемую в Татарстане. Районные газеты, журналы и телеканалы по сей день пользуются популярностью у жителей республики», — заметил Сафаров.

Он также уточнил, что редакциям стоит развивать различные цифровые платформы, но происходить процесс интеграции должен безболезненно для читателя. Также, по мнению Сафарова, важно сохранять баланс между серьезными аналитическими материалами и более легкой просветительской и развлекательной информацией.