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Татарстан стал 74-м регионом по количеству печатных киосков

Количество печатных киосков в республике уменьшилось на 30% по сравнению с 2018 годом.

Татарстан занял 74-е место среди российских регионов по количеству киосков, продающих печатную продукцию. Об этом сообщил руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев.  

Рейтинг выпустил Союз предприятий печатной индустрии (ГИПП) в 2020 году.

По данным минпромторга РТ в Татарстане на данный момент работают 233 торговых точки, распространяющих периодику. Показатель на 28% ниже, чем в 2018 году.

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