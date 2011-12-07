Татарстан стал 74-м регионом по количеству печатных киосков

Татарстан занял 74-е место среди российских регионов по количеству киосков, продающих печатную продукцию. Об этом сообщил руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев.

Рейтинг выпустил Союз предприятий печатной индустрии (ГИПП) в 2020 году.

По данным минпромторга РТ в Татарстане на данный момент работают 233 торговых точки, распространяющих периодику. Показатель на 28% ниже, чем в 2018 году.