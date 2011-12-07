Татарстанский боец намерен выходить на бои UFC в тюбетейке

— Подписание Ринатом контракта с лигой UFC стало событием начала года. Это дает ориентир молодым ребятам, если усердно работать, — отметил первый заместитель министра спорта РТ Халил Шайхутдинов.

В последнее время бои ММА в Татарстане стали особенно популярны — города и районы республики проводят турниры. В ходе пресс-конференции Халил Шайхутдинов анонсировал строительство в РТ двух центров единоборств. Один появится под Казанью — в селе Столбище, по объекту ведутся предпроектные работы. Второй возведут в Набережных Челнах.

Менеджер Рината Фахретдинова, руководитель Татарского спортивного союза Марат Капкаев в своем выступлении рассказал, что республике для проведения крупных турниров нужен был какой-то хедлайнер, мотиватор, смотреть на которого было бы интересно болельщикам.

— Я надеюсь, что у нас появился этот человек в лице Рината, что он будет притягивать к себе спортивный интерес, — сказал Капкаев.

При этом международная федерация джиу-джитсу дала согласие на проведение в Казани этапа кубка мира. Соревнование планируется провести в конце августа во Дворце единоборств «Ак Барс» — его приурочат ко Дню города.

— Мы подали заявку от лица Казани о том, что готовы провести этап кубка мира по джиу-джитсу в любой намеченный период. Мы готовы были провести турнир в ближайшее время, но федерация предпочла провести турнир в теплый сезон. Согласие нами получено. Мы остановились на конце августа, как раз когда будет День города и республики, — заявил Марат Капкаев.

В UFC Ринат хотел бы выходить на бой в октагон в татарской тюбетейке. Кроме того, на экипировке у спортсмена будет размещен флаг РТ.

— Было много травм, много раз хотелось остановиться и завершить карьеру. Но в трудные минуты меня поддержали, — вспоминает свой карьерный путь спортсмен.

Контракт подписан, но пока нет понимания о сроках первых схваток. Всему виной небольшие трудности визового характера. Менеджер рассказал, что в марте Ринату был предложен бой в Лас-Вегасе, но из-за санитарных норм, закрытого посольства США визу получить не удалось.

В UFC боец намерен выступать в весовой категории до 77 кг. У него есть база казанской вольной борьбы.

— Хотелось бы провести первый бой побыстрее, до Рамадана. Еще есть время подготовиться. Но если не получится, то летом. Первый этап подготовки мы намерены провести в Москве, а затем отправиться в Республику Дагестан, — рассказал о своем графике Фахретдинов.

В США тренировочной базой он планирует выбрать зал American Top Team в Майами, так как там занимается большое количество российских спортсменов.

— В последнее время мне очень понравилось бороться. Но после последнего нокаута вижу, что болельщикам это интереснее. В UFC любят яркие бои, поэтому будем делать акцент на ударную технику, — поделился ожиданиями от тренировочного процесса боец.

Марат Капкаев в заключение добавил, что приложит все усилия для проведения в столице РТ одного из этапов турнира UAE Warriors.

— У нас есть договор о намерениях, получено устное согласие, — сказал менеджер.