В ближайшее время в Татарстане начнет вещание новый телеканал «ЮВТ-24».

Ранее «Казанские ведомости» писали о том, что телеканал объединит города Юго-Востока республики. Каждый будний день в эфир будут выходить новости, рассказывающие о событиях, происходящих в Альметьевске, Бугульме, Азнакаево, Заинске, Лениногорске, Бавлы.

Отмечается, что сетевым партнером «ЮВТ-24» является республиканский канал «Татарстан-24».

На данный момент, в городах, интегрированных в проект, организовано многоступенчатое обучение – для журналистов проводятся семинары и мастер-классы.

Также на коллегии Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» определили основные темы телеканала. Ими стали: официальная хроника, актуальные события из жизни нефтяного региона, новости культуры и спорта, социальные проекты, проблемы и их решения. Вещание будет вестись на двух государственных языках республики.