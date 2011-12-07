В Казани коронавирусом заразились еще 68 человек

В Татарстане выявили 85 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперштаб по борьбе с инфекцией.

«Из них пять случаев — завозные, 80 — контактные. 24 человека госпитализировано, 61 получает лечение на дому», — сказано в сообщении.

Среди заболевших: трое несовершеннолетних, 14 — представители возрастной категории от 18 до 30 лет, 26 — от 30 до 50 лет, 16 — от 50 до 60 лет, 11 — от 60 до 70 лет, девять — от 70 до 80 лет, пять — от 80 до 90 лет, одному заболевшему — более 90 лет.

Больше всего новых заразившихся в Казани — 68 человек, четверо — в Спасском районе, трое — в Лаишевском районе, двое — в Набережных Челнах, Пестречинском и Чистопольском районах, по одному заболевшему — в Актанышском, Бугульминском, Высокогорском, Нижнекамском районах.

Всего, по данным на 3 февраля, в Татарстане зарегистрировано 16 302 случая COVID-19. 12 812 заболевших — выздоровели (+92 за сутки).

Вакцинирование «Спутником V» прошли 14 100 человек, вторую дозу получили 2 617 человек. Записаться на вакцинацию можно по номеру 122.