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В Казани начнут прививать водителей и кондукторов трамваев и троллейбусов

Для работников общественного электротранспорта выделили 500 доз вакцины.

В Казани с 4 февраля начнется добровольная вакцинация от коронавируса работников троллейбусов и трамваев, сообщает пресс-служба мэрии.

«Министерство здравоохранения Татарстана выделило первые 500 доз вакцины от COVID-19 для работников МУП „Метроэлектротранс“», — уточнили в ведомсвте.

В мэрии напомнили, что водители и кондукторы общественного электротранспорта находятся в зоне повышенного риска. В прошлом году на трамваях и троллейбусах пассажиры совершили более 50 млн поездок.

Водители и кондукторы могут записаться на прививку в поликлинике или пройти вакцинацию на месте работы. 

КВ
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