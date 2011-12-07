В Казани начнут прививать водителей и кондукторов трамваев и троллейбусов

В Казани с 4 февраля начнется добровольная вакцинация от коронавируса работников троллейбусов и трамваев, сообщает пресс-служба мэрии.

«Министерство здравоохранения Татарстана выделило первые 500 доз вакцины от COVID-19 для работников МУП „Метроэлектротранс“», — уточнили в ведомсвте.

В мэрии напомнили, что водители и кондукторы общественного электротранспорта находятся в зоне повышенного риска. В прошлом году на трамваях и троллейбусах пассажиры совершили более 50 млн поездок.

Водители и кондукторы могут записаться на прививку в поликлинике или пройти вакцинацию на месте работы.