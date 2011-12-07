В Казани реконструируют детскую музыкальную школу №2

Мэр Казани Ильсур Метшин осмотрел проекты реконструкции одной и старейших школ города — детской музыкальной № 2. В 2022 году она отметит свое 75-летие, сообщает пресс-служба исполкома.

Капитальный ремонт школы, расположенной на улице Галимжана Баруди, 25а, планируется осуществить в этом году в рамках национального проекта «Культура».

В здании будут полностью отремонтированы все учебные кабинеты, а особое внимание будет уделено актовому залу на 160 мест. По словам дизайнера проекта Игоря Портнова, на стенах будут установлены акустические панели, которые смогут передать всю мощь звучания инструментов, а потолок в актовом зале останется прежним. Также в ходе ремонта будут заменены окна, инженерные коммуникации, батареи, электросети.

Метшин осмотрел учебные кабинеты, пообщался с педагогами и юными музыкантами школы. Сейчас в ней занимаются 460 детей в возрасте от 6 до 18 лет.

Отмечается, что в этом году в городе по национальному проекту «Культура» будет отремонтирована еще одна детская музыкальная школа — № 10 в поселке Юдино, по улице Революционная, 49.