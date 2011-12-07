Рубрики
Редакция
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

В Казани за неделю выявили более 2 тыс. нарушителей масочного режима

Было проверено 3,2 тысячи единиц городского транспорта.

Более 2 тысяч нарушителей масочного режима в общественном транспорте было выявлено за прошедшую неделю, сообщается на сайте мэрии города. Проверки проводились на 82 точках сотрудниками контрольно-ревизорских служб транспортных предприятий.

Было выявлено 2136 пассажиров без средств индивидуальной защиты. Нарушителям были сделаны замечания, после которого они надели маски. В ходе профилактических рейдов было проверено больше 3200 единиц городского транспорта. 

Проверки будут продолжаться.

КВ
Лента новостей