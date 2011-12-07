В Казани за неделю выявили более 2 тыс. нарушителей масочного режима

Более 2 тысяч нарушителей масочного режима в общественном транспорте было выявлено за прошедшую неделю, сообщается на сайте мэрии города. Проверки проводились на 82 точках сотрудниками контрольно-ревизорских служб транспортных предприятий.

Было выявлено 2136 пассажиров без средств индивидуальной защиты. Нарушителям были сделаны замечания, после которого они надели маски. В ходе профилактических рейдов было проверено больше 3200 единиц городского транспорта.

Проверки будут продолжаться.