В Казани за неделю выявили более 2 тыс. нарушителей масочного режима

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Более 2 тысяч нарушителей масочного режима в общественном транспорте было выявлено за прошедшую неделю, сообщается на сайте мэрии города. Проверки проводились на 82 точках сотрудниками контрольно-ревизорских служб транспортных предприятий.
Было выявлено 2136 пассажиров без средств индивидуальной защиты. Нарушителям были сделаны замечания, после которого они надели маски. В ходе профилактических рейдов было проверено больше 3200 единиц городского транспорта.
Проверки будут продолжаться.