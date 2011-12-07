В прошлом году в Казани высадили более 7,7 тыс. крупномерных деревьев

В прошлом году в Казани высадили 7 769 крупногабаритных деревьев, сообщает пресс-служба мэрии.

«Еще более 2,6 тыс. деревьев было пересажено», — уточнил председатель комитета внешнего благоустройства Игорь Куляжев.

Он отметил, что деревья были высажены во всех районах города по ул. Карла Маркса, Дзержинского, Сигбата Хакима, Чистопольская, Декабристов, на Оренбургском тракте, проспекте Победы и других.

Аварийные и поврежденные деревья были подвергнуты валке. Всего удалили 1 165 растений.