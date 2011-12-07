В РТ запустили цифровой сервис «Забота»

Об этом цифровом продукте рассказали на брифинге в Доме Правительства РТ.

На данном этапе упомянутая платформа охватывает такие меры, как получение субсидии-льготы на оплату ЖКУ инвалидам, ежемесячное пособие на ребенка, основная компенсация части родительской платы за детский садик, субсидия-льгота на оплату ЖКУ многодетным семьям и ряд других. С ними можно не только ознакомиться, но и подать заявку, а также, если необходимо, оформить платежную карту системы «Мир». В течение этого года планируется довести число доступных мер до 15 и добавить еще одну — «Поддержка татарского языка».

Сервис доступен для скачивания на ОС iOS и Android. С 28 января продукт на свои устройства уже загрузили 87 пользователей. Чат-бот делает интерфейс удобным, так как позволяет не искать нужную услугу по всему сервису, а авторизоваться можно через ЕСИА.

В своем выступлении министр труда, занятости и социальной защиты республики Эльмира Зарипова напомнила, что возглавляемое ею министерство предоставляет гражданам 101 вид услуг и вопросы цифровизации являются актуальными и приоритетными. 84% из этого пакета услуг приходятся на меры социальной поддержки.

С 2010 года Министерство труда, занятости и социальной защиты РТ развивает электронные сервисы путем создания и развития ведомственной информационной системы «Социальный регистр населения РТ». В нем числятся 1,7 млн получателей мер социальной поддержки и 20 тыс. получателей социальных услуг.

— Сегодня интеграция налажена с различными министерствами и ведомствами. Мы не запрашиваем у них информацию на бумажном носителе, пользуемся системой электронного взаимодействия, — объяснила Эльмира Зарипова.

Внедрение цифровых технологий позволило не только сэкономить время на документообороте, но и оптимизировать численность сотрудников, которые занимаются назначением выплат.

— На Российском инвестиционном форуме, который состоялся в феврале 2019 года в Сочи, Татарстан за реализацию этой системы был признан победителем в номинации «Обеспечение доступности услуг в социальной сфере», — сказала министр.

По итогам 2020 года из 1389542 заявлений, поданных в органы социальной защиты, 1,2 млн (или 87%) поданы в электронном виде, без личного участия гражданина.

Большим проектом стал мобильный офис для дистанционного сотрудника надомного обслуживания. Его запустили с целью прозрачности контроля: трек фиксирует передвижения сотрудников, количество оказанных услуг. Также через мобильный офис ведется электронная отчетная документация. Работе в мобильном офисе обучили 800 человек.

Еще одна сфера — IT-решения в области занятости. Например, с прошлого года подать заявление на постановку на учет по безработице можно в электронном виде через специальный портал «Работа в России». Таких заявлений на сегодняшний день 141 тысяча. На портале присутствуют не только соискатели, но и работодатели, размещающие актуальные вакансии.