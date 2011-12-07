В школы РТ начали закупать термощупы для проверки температуры готовых блюд

В школы Татарстана закупают термощупы, чтобы проверять температуру готовых блюд, сообщила замминистра образования РТ Алсу Асадуллина.

«Больше всего обращений поступает по поводу того, что блюда в школьных столовых остывают. Мы над этим работаем, например, закупаются термощупы, чтобы проверять температуру блюд», — сказала спикер.

Она также уточнила, что за лето все школы Татарстана привели в соответствие в вопросе организации бесплатного горячего питания. Также на пятничном совещании каждую неделю в министерстве разбирают каждую жалобу родителей, уточнила Асадуллина.

«С 1 сентября налажен родительский контроль. В каждом образовательном учреждении есть график посещения родителями столовых. Они видят, как сервируется стол, остается ли пища, успевают ли дети поесть», — рассказала она.

Напомним, в Татарстане 210 тыс. учеников начальных классов получают бесплатное питание. Сумма одного блюда составляет 53 рубля 41 копейку. Ученикам средних и старших классов выделяется республиканская субсидия в размере 8 рублей.