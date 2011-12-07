В Татарстане выявлены две группы потенциально опасных водителей. Данные предоставили специалисты ИА «ПромРейтинг».

Сперва в ходе анализа и обсуждения с респондентами были сформулированы темы, вызывающие негативный позитивный отклик у татарстанцев, определяющих себя, как активных участников дорожного движения. Затем опрос позволил выявить сегменты групп по полу, возрасту, стажу, марке машины и по экономическому положению.

Так, в результате исследования специалисты определили две группы. Первая подгруппа риска представляет из себя начинающих водителей-мужчин в возрасте от 18 до 25 лет, преимущественно передвигающихся на автомобилях отечественного производства и имеющих достаток ниже среднего по региону. А вторая по большей части состоит из водителей мужского пола в возрасте 30-35 лет, преимущественно имеющих достаток выше среднего по региону. У них, как правило, уже имеется серьёзный водительский стаж. Они передвигаются как на отечественных, так и на импортных автомобилях.