Власти Челнов запретили устанавливать киоски на остановках и в пределах 20 метров от жилых домов

В Набережных Челнах запретили устанавливать киоски на остановках общественного транспорта. Соответствующий регламент принял исполком автограда, сообщают «Челнинские известия».

Также киоски не могут быть установлены на тротуарах, рекламных конструкциях, в пределах охранной зоны инженерных сетей, под ж/д путями и автоэстакадами, в пределах пяти метров охранной зоны от выходов и входов в подземные пешеходные переходы, арки, на газонах, цветниках и детских/спортивных площадках. Кроме того, торговые точки нельзя устанавливать в пределах 20 метров от жилых домов, рядом с деревьями и фонарными столбами.

Согласно регламенту, павильоны, установленные в разрешенных местах должны иметь вывески с фирменным наименованием организации на двух языках. Объект должен быть не выше четырех метров. Эксплуатация будет возможна после согласования с приемной комиссией.