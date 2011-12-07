Власти Челнов запретили устанавливать киоски на остановках и в пределах 20 метров от жилых домов

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В Набережных Челнах запретили устанавливать киоски на остановках общественного транспорта. Соответствующий регламент принял исполком автограда, сообщают «Челнинские известия».
Также киоски не могут быть установлены на тротуарах, рекламных конструкциях, в пределах охранной зоны инженерных сетей, под ж/д путями и автоэстакадами, в пределах пяти метров охранной зоны от выходов и входов в подземные пешеходные переходы, арки, на газонах, цветниках и детских/спортивных площадках. Кроме того, торговые точки нельзя устанавливать в пределах 20 метров от жилых домов, рядом с деревьями и фонарными столбами.
Согласно регламенту, павильоны, установленные в разрешенных местах должны иметь вывески с фирменным наименованием организации на двух языках. Объект должен быть не выше четырех метров. Эксплуатация будет возможна после согласования с приемной комиссией.