Власти РТ поручили начать проектирование нового участка БКК

Правительство РТ поддержало предложение исполкома Казани и поручило начать подготовку проекта планировки нового участка Большого Казанского кольца. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Новый участок расположится на отрезке ул. Меховщиков от ул. Девятова до ул. Магистральная.

Напомним, летом 2020 года на сайте госзакупок был опубликован тендер на разработку проектной и рабочей документации для участка БКК от ул. Техническая до Кировской дамбы. Протяженность участка — 7,1 км, контракт рассчитан на сумму — до 161,4 млн рублей.