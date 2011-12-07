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Власти РТ поручили начать проектирование нового участка БКК

Новый участок БКК появится на участке от ул. Девятова до ул. Магистральная.

Правительство РТ поддержало предложение исполкома Казани и поручило начать подготовку проекта планировки нового участка Большого Казанского кольца. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Новый участок расположится на отрезке ул. Меховщиков от ул. Девятова до ул. Магистральная.

Напомним, летом 2020 года на сайте госзакупок был опубликован тендер на разработку проектной и рабочей документации для участка БКК от ул. Техническая до Кировской дамбы. Протяженность участка — 7,1 км, контракт рассчитан на сумму — до 161,4 млн рублей.

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