Жительнице Казани пришлось через суд доказывать, что брак с иностранцем был фиктивным

В Казани суд признал недействительным фиктивный брак между жительницей столицы РТ и гражданином из Таджикистана. Женщина решила помочь иностранцу получить российское гражданство, но мужчина, вскоре после заключения брака, исчез в неизвестном направлении. Сама его найти женщина не смогла и обратилась в прокуратуру. Сотрудники надзорного ведомства провели проверку, после чего, убедившись в словах заявительницы, направили иск в суд. Только так ей удалось обрести свободу от уз обременительного брака.