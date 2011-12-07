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Жительнице Казани пришлось через суд доказывать, что брак с иностранцем был фиктивным

Женщина решила помочь иностранцу получить российское гражданство, но мужчина, вскоре после заключения брака, исчез в неизвестном направлении.

В Казани суд признал недействительным фиктивный брак между жительницей столицы РТ и гражданином из Таджикистана. Женщина решила помочь иностранцу получить российское гражданство, но мужчина, вскоре после заключения брака, исчез в неизвестном направлении. Сама его найти женщина не смогла и обратилась в прокуратуру. Сотрудники надзорного ведомства провели проверку, после чего, убедившись в словах заявительницы, направили иск в суд. Только так ей удалось обрести свободу от уз обременительного брака.

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