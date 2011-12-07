Пожарные спасли пять человек из горящего десятиэтажного дома в Казани, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.«Сообщение о пожаре поступило около 11 часов. Возгорание произошло в одной из квартир на пятом этаже дома № 108 на улице Юлиуса Фучика», – сообщили в МЧС.Огнеборцы при помощи спасательных масок вывели из дома пять человек, хозяйка горящей квартиры эвакуировалась сама.С огнем на площади четыре квадратных метра справились за несколько минут.