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Пожарные спасли пять человек из горящего десятиэтажного дома в Казани

Пожар случился в одной из квартир дома на улице Фучика.
Пожарные спасли пять человек из горящего десятиэтажного дома в Казани, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.«Сообщение о пожаре поступило около 11 часов. Возгорание произошло в одной из квартир на пятом этаже дома № 108 на улице Юлиуса Фучика», – сообщили в МЧС.Огнеборцы при помощи спасательных масок вывели из дома пять человек, хозяйка горящей квартиры эвакуировалась сама.С огнем на площади четыре квадратных метра справились за несколько минут.
КВ
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