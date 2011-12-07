Муфтий РТ не поддерживает идею введения понятия «государствообразующий народ»

Муфтий РТ Камиль хазрат Самигуллин высказался против введения в Конституцию РФ понятия «государствообразующий народ». Об этом пишет «Интерфакс»,

«Я не вижу положительных перспектив в отражении в Конституции понятия „государствообразующий народ“ применительно к одной единственной нации», — отметил муфтий.

Кроме того, он предупредил, что данный шаг может иметь «неправильные последствия», так как русские, будучи самым многочисленным народом в стране, являются титулованной нацией. Однако в России живут и другие коренные народы, которые также «внесли вклад в образование государства, сохранение государственных границ и духовного суверенитета».

Напомним, в Госдуму внесли правки к Конституции РФ, предложенные главой государства. В положении о государственном языке, которым является русский язык, есть понятие «как язык государствообразующего народа, входящего в союз равноправных народов».